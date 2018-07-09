Надаль о тренировке с Федерером и Джоковичем: какие-то парни поделили корты

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль поделился фотографией с тренировки на пятом корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. На соседних, третьем и четвёртом, кортах в этот же момент тренировались со своими командами трёхкратный чемпион Уимблдона серб Новак Джокович и восьмикратный чемпион травяного мэйджора швейцарец Роджер Федерер.

«Воскресная тренировка на Уимблдоне. Какие-то парни поделили между собой три корта», – подписал Надаль фотографию в своём «твиттере».



Сегодня, 9 июля, все три теннисиста сыграют свои матчи четвёртого раунда соревнований. Соперником Надаля станет чех Иржи Веселы, Федерер сразится с французом Адрианом Маннарино, а Джокович померяется силами с россиянином Кареном Хачановым.

Четверо россиян в суперпонедельнике. Матчи 7-го дня Уимблдона Чемпионы «шлемов» Федерер, Надаль, Джокович, Серена, Остапенко, а также россияне Касаткина, Хачанов, Родина, Макарова сыграют в понедельник.