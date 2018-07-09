Навратилова: Эдмунд недостаточно эмоционален для больших побед

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» американка Мартина Навратилова прокомментировала поражение британца Кайла Эдмунда (21) от серба Новака Джоковича (12). В матче третьего раунда Уимблдона первая ракетка Великобритании выиграл первый сет, но уступил три следующих.



«У меня нет никаких сомнений, что Эдмунд является потенциальным победителем турнира «Большого шлема». У него есть почти всё для этого, но не хватает кое-чего важного – он недостаточно эмоционален на корте. Это несвойственно его характеру, но это просто необходимо для игры на высоком уровне. Порой он бывает эмоционален, и именно в эти моменты я вижу его лучшую игру.



Матч с Джоковичем многое продемонстрировал. Надеюсь, теперь Кайл будет более агрессивен в ключевые моменты – таких игроков, как Джокович, практически невозможно обыграть, просто перебивая мяч на задней линии», – цитирует Навратилову Evening Standard.

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