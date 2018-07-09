Шарапова сыграла в настольный теннис с миллиардером Брэнсоном

Российская теннисистка Мария Шарапова поделилась в своём «инстаграме» совместной фотографией с миллиардером Ричардом Брэнсоном – одним из основателей компании Virgin Galactic, организовывающей туристические полёты в космос. Мария и Ричард стоят у стола для настольного тенниса и готовятся сыграть.

«Бесплатный билет в случае моей победы?» – подписала фото Шарапова.



Средняя цена полёта в космос для рядового гражданина составляет $ 250 тыс. На прошлой неделе 31-летняя россиянка впервые в карьере проиграла в первом круге Уимблдона.