Т. Надаль: Федерер — лучший теннисист всех времён, но Рафа близок к нему

Дядя и бывший тренер испанца Рафаэля Надаля Тони Надаль поделился впечатлениями от Уимблдона и вспомнил о победе племянника над швейцарцем Роджером Федерером в финале травяного турнира «Большого шлема» 2008 года.

«Я смотрю Уимблдон дома и надеюсь на победу Рафы. Мы общаемся каждый день. Он говорит, что всё у него складывается отлично.

Финал Уимблдона-2008? Сложно выбрать лучший матч в истории тенниса. Например, я помню прекрасный поединок между Надалем и Джоковичем на US Open. Конечно, финал Уимблдона 2008 года по многим причинам был особенным. Можно сравнить его с битвой Макинроя и Борга, когда номер 2 взял верх над номером 1.

Рафа и Роджер очень преданы теннису. Джокович находится недалеко от них. Новое поколение не настолько стабильно, чтобы обойти лидеров. Пожалуй, Роджер — лучший игрок в истории, но Рафа близок к нему. Они оба являются особенными людьми для тенниса", — цитирует Надаля Tennis Wolrd USA.

Федерер: мы с Рафой ещё вспомним финал Уимблдона-2008, сидя в креслах-качалках

Четверо россиян в суперпонедельнике. Матчи 7-го дня Уимблдона Чемпионы «шлемов» Федерер, Надаль, Джокович, Серена, Остапенко, а также россияне Касаткина, Хачанов, Родина, Макарова сыграют в понедельник.