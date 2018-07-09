Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Джокович назвал лучший матч в своей карьере

Джокович назвал лучший матч в своей карьере
Теннис / ATP

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, какой матч считает лучшим в своей карьере.

«Вероятно, финал против Надаля на Australian Open 2012. Тот матч стал уникальным во всех отношениях. Он стал самым длинным финалом на турнирах «Большого шлема», в нём встретились первая и вторая ракетки мира, и до последнего удара никто не понимал, кто победит.

И я, и Рафа невероятно устали в пятом сете. Я много раз отмечал, как много опыта дала мне та игра. Тогда у меня было невероятное желание победить», – цитирует Джоковича Sport Klub.

В финале Australian Open 2012 Джокович победил Надаля со счётом 5:7, 6:4, 6:2, 6:7(7:5), 7:5. Продолжительность встречи составила 5 часов 53 минуты. Впоследствии эта встреча была признана матчем года.

Australian Open (м) 2012. Финал
29 января 2012 года, воскресенье. 12:30 МСК
Новак
Джокович
Рафаэль
Надаль
5:7 6:4 6:2 6:7 7:5
Димитров назвал лучший матч в своей карьере
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент