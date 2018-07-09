Петкович: говорила Звереву, что нам не нужно целоваться, потому что я больна

Немецкая теннисистка Андреа Петкович предположила причину, по которой её соотечественник Александр Зверев уступил Эрнесту Гулбису в матче третьего раунда Уимблдона. После матча Зверев заявил, что ничего не ел на протяжении суток из-за проблем с желудком.



«Я говорила Звереву, что нам не стоит целоваться из-за моей болезни, но он меня не послушал», – написала Петкович на своей странице в «Инстаграме».



«Возможно, это могло бы помочь мне вчера», – ответил Зверев под её записью.



Сама Петкович уступила во втором круге одиночных соревнований бельгийке Янине Викмайер.

Четверо россиян в суперпонедельнике. Матчи 7-го дня Уимблдона Чемпионы «шлемов» Федерер, Надаль, Джокович, Серена, Остапенко, а также россияне Касаткина, Хачанов, Родина, Макарова сыграют в понедельник.