Кольшрайбер: Андерсон способен победить Федерера на траве

Немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер высоко оценил игру своего соперника по третьему кругу Уимблдона. Южноафриканец Кевин Андерсон в трёх партиях обыграл Кольшрайбера и вышел в следующий раунд – 6:3, 7:5, 7:5.



«Он показывает отличную игру. Андерсон отлично подаёт, и, как по мне, важным моментом в его игре является уверенность в себе. Если он сохранит эту уверенность, то сможет обыграть на траве даже Федерера», – цитирует Кольшрайбера Tennis World USA.



Соперником Андерсона по матчу четвёртого круга травяного мэйджора станет француз Гаэль Монфис.

Четверо россиян в суперпонедельнике. Матчи 7-го дня Уимблдона Чемпионы «шлемов» Федерер, Надаль, Джокович, Серена, Остапенко, а также россияне Касаткина, Хачанов, Родина, Макарова сыграют в понедельник.