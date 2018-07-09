Остапенко победила Саснович в 4-м круге Уимблдона, выиграв 2-й сет 6:0

Латвийская теннисистка Елена Остапенко, посеянная на Уимблдоне под 12-м номером, вышла в четвертьфинал, в двух партиях обыграв представительницу Беларуси Александру Саснович со счётом 7:6 (7:4), 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 18 минут. Победительница Открытого чемпионата Франции 2017 года дважды подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету Александры 4 эйса, 5 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в полуфинал Остапенко поспорит с победительницей матча Се Шувэй (Китайский Тайбэй) — Доминика Цибулкова (Словакия).

Четверо россиян в суперпонедельнике. Матчи 7-го дня Уимблдона Чемпионы «шлемов» Федерер, Надаль, Джокович, Серена, Остапенко, а также россияне Касаткина, Хачанов, Родина, Макарова сыграют в понедельник.