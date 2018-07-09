Макарова в двух сетах проиграла Джорджи в четвёртом круге Уимблдона

Российская теннисистка Екатерина Макарова не смогла пробиться в четвертьфинал Уимблдона, в двух партиях проиграв представительнице Италии Камиле Джорджи со счётом 3:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 29 минут. Екатерина 7 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 7 двойных ошибок и 3 брейка.

Камила впервые вышла в четвертьфинал Уимблдона.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Джорджи — Макарова на Уимблдоне.

За выход в полуфинал Джорджи поспорит либо с американкой Сереной Уильямс (25), либо с россиянкой Евгенией Родиной (Q).

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Четверо россиян в суперпонедельнике. Матчи 7-го дня Уимблдона Чемпионы «шлемов» Федерер, Надаль, Джокович, Серена, Остапенко, а также россияне Касаткина, Хачанов, Родина, Макарова сыграют в понедельник.