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Макарова в двух сетах проиграла Джорджи в четвёртом круге Уимблдона

Макарова в двух сетах проиграла Джорджи в четвёртом круге Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2018

Российская теннисистка Екатерина Макарова не смогла пробиться в четвертьфинал Уимблдона, в двух партиях проиграв представительнице Италии Камиле Джорджи со счётом 3:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 29 минут. Екатерина 7 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 7 двойных ошибок и 3 брейка.

Камила впервые вышла в четвертьфинал Уимблдона.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Джорджи — Макарова на Уимблдоне.

За выход в полуфинал Джорджи поспорит либо с американкой Сереной Уильямс (25), либо с россиянкой Евгенией Родиной (Q).

Уимблдон (ж) 2018. 4-й круг
09 июля 2018 года, понедельник. 13:40 МСК
Камила
Джорджи
Екатерина
Макарова
6:3 6:4
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