С. Уильямс: мало кому удавалось выиграть 23 ТБШ, считаю это уникальной ситуацией

Американская теннисистка Серена Уильямс оценила собственные успехи к 36-летнему возрасту.



«Мало кому удавалось выиграть 23 турнира «Большого шлема», поэтому я считаю свою ситуацию достаточно уникальной. Роджер, да. Он пытается подобраться ко мне – я его уже вижу», – цитирует Уильямс-младшую пресс-служба Уимблдона.



На счету 36-летнего Федерера 20 побед на турнирах «Большого шлема». Серена Уильямс помимо 23 побед на одиночных мэйджорах 14 раз выигрывала парные турниры «Большого шлема» и дважды побеждала на ТБШ в миксте. Кроме того Серена является четырёхкратной олимпийской чемпионкой.

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