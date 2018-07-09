Бертенс обыграла Кар. Плишкову и впервые вышла в четвертьфинал Уимблдона

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на Уимблдоне под седьмым номером, не смогла пробиться в четвертьфинал, в двух партиях проиграв представительнице Нидерландов Кики Бертенс (20) со счётом 3:6, 6:7 (1:7). Продолжительность противостояния составила 1 час 39 минуты. Каролина дважды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 7 эйсов, 5 двойных ошибок и 4 брейка.

Кики впервые вышла в четвертьфинал Уимблдона.

За выход в полуфинал соревнований Бертенс поспорит с победительницей матча Юлия Гёргес (Германия, 13) — Донна Векич (Хорватия).

Четверо россиян в суперпонедельнике. Матчи 7-го дня Уимблдона Чемпионы «шлемов» Федерер, Надаль, Джокович, Серена, Остапенко, а также россияне Касаткина, Хачанов, Родина, Макарова сыграют в понедельник.