Фрайман проиграла в первом круге юниорского Уимблдона

Российская теннисистка Дарья Фрайман не смогла пробиться во второй круг юниорского Уимблдона, в трёх партиях проиграв представительнице США Кэти Макнелли, посеянной под 13-м номером, со счётом 7:5, 0:6, 1:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 1 минуту. Россиянка совершила 7 двойных ошибок и реализовала 2 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 6 брейков.

За выход в третий круг юниорского Уимблдона Макнелли поспорит с представительницей Великобритании Дестини Мартинс.

Четверо россиян в суперпонедельнике. Матчи 7-го дня Уимблдона Чемпионы «шлемов» Федерер, Надаль, Джокович, Серена, Остапенко, а также россияне Касаткина, Хачанов, Родина, Макарова сыграют в понедельник.