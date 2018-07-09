Рахимова с победы стартовала на юниорском Уимблдоне

Российская теннисистка Камилла Рахимова уверенно вышла во второй круг юниорского Уимблдона. На старте соревнований она отдала всего три гейма представительнице Швейцарии Йоанне Цугер — 6:2, 6:1. Продолжительность противостояния составила 54 минуты. Камилла 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 8 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в третий круг юниорского Уимблдона Рахимова поспорит с японкой Нао Сато, посеянной под 12-м номером.

Четверо россиян в суперпонедельнике. Матчи 7-го дня Уимблдона Чемпионы «шлемов» Федерер, Надаль, Джокович, Серена, Остапенко, а также россияне Касаткина, Хачанов, Родина, Макарова сыграют в понедельник.