Эдмунд: доволен своим прогрессом за последний год

Первая ракетка Великобритании Кайл Эдмунд оценил собственные выступления за последние 12 месяцев.



«За последние 12 месяцев моя игра значительно улучшилась – думаю, не только я это вижу. В частности, на траве я тоже существенно прибавил. Моё передвижение по корту стало лучше, и я по-прежнему продолжаю учиться. Из всех поражений я извлёк нужные уроки. В целом я доволен свои прогрессом», – цитирует Эдмунда Sky Sports.

Четверо россиян в суперпонедельнике. Матчи 7-го дня Уимблдона Чемпионы «шлемов» Федерер, Надаль, Джокович, Серена, Остапенко, а также россияне Касаткина, Хачанов, Родина, Макарова сыграют в понедельник.

На продолжающемся Уимблдоне Кайл сумел дойти до третьего круга соревнований, где в четырёх партиях уступил сербу Новаку Джоковичу.