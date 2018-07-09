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Гёргес победила Векич и сыграет с Бертенс в четвертьфинале Уимблдона

Гёргес победила Векич и сыграет с Бертенс в четвертьфинале Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2018

Немецкая теннисистка Юлия Гёргес, посеянная на Уимблдоне под 13-м номером, вышла в четвертьфинал, в двух партиях обыграв представительницу Хорватии Донну Векич со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 15 минут. Юлия 6 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 6 двойных ошибок и ни одного брейка.

Юлия впервые пробилась в четвертьфинал турнира «Большого шлема».

За выход в полуфинал травяного турнира «Большого шлема» Гёргес поспорит с представительницей Нидерландов Кики Бертенс (20).

Уимблдон (ж) 2018. 4-й круг
09 июля 2018 года, понедельник. 15:15 МСК
Юлия
Гёргес
Донна
Векич
6:3 6:2
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