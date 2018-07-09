Гёргес победила Векич и сыграет с Бертенс в четвертьфинале Уимблдона

Немецкая теннисистка Юлия Гёргес, посеянная на Уимблдоне под 13-м номером, вышла в четвертьфинал, в двух партиях обыграв представительницу Хорватии Донну Векич со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 15 минут. Юлия 6 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 6 двойных ошибок и ни одного брейка.

Юлия впервые пробилась в четвертьфинал турнира «Большого шлема».



За выход в полуфинал травяного турнира «Большого шлема» Гёргес поспорит с представительницей Нидерландов Кики Бертенс (20).

Четверо россиян в суперпонедельнике. Матчи 7-го дня Уимблдона Чемпионы «шлемов» Федерер, Надаль, Джокович, Серена, Остапенко, а также россияне Касаткина, Хачанов, Родина, Макарова сыграют в понедельник.