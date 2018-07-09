Кербер вышла в четвертьфинал Уимблдона, где может сыграть с Касаткиной

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер, посеянная на Уимблдоне под 11-м номером, пробилась в четвертьфинал, в двух партиях обыграв представительницу Швейцарии Белинду Бенчич со счётом 6:3, 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 1 час 48 минут. Бывшая первая ракетка мира совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 4 двойные ошибки и 3 брейка.



За выход в полуфинал соревнований Кербер поспорит с победительницей матча Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) — Дарья Касаткина (Россия, 14).



Четверо россиян в суперпонедельнике. Матчи 7-го дня Уимблдона Чемпионы «шлемов» Федерер, Надаль, Джокович, Серена, Остапенко, а также россияне Касаткина, Хачанов, Родина, Макарова сыграют в понедельник.