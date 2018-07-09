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Федерер легко разобрался с Маннарино и первым вышел в 1/4 финала Уимблдона

Федерер легко разобрался с Маннарино и первым вышел в 1/4 финала Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2018

Швейцарец Роджер Федерер (1) в трёх партиях одолел французского теннисиста Адриана Маннарино (22) и стал первым четвертьфиналистом Уимблдона – 6:0, 7:5, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час и 47 минут. На счету Федерера 13 эйсов и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12 имевшихся. Двойных ошибок швейцарец избежал. Маннарино 6 раз подал навылет, 2 раза ошибся на подаче и не сумел реализовать ни одного из 4 имевшихся у него брейк-пойнтов.

Следующим соперником 36-летнего Федерера станет победитель пары Гаэль Монфис (Франция) – Кевин Андерсон (ЮАР, 8).

Уимблдон (м) 2018. 4-й круг
09 июля 2018 года, понедельник. 15:05 МСК
Роджер
Федерер
Адриан
Маннарино
6:0 7:5 6:4
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Чемпионы «шлемов» Федерер, Надаль, Джокович, Серена, Остапенко, а также россияне Касаткина, Хачанов, Родина, Макарова сыграют в понедельник.
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