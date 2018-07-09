Федерер легко разобрался с Маннарино и первым вышел в 1/4 финала Уимблдона

Швейцарец Роджер Федерер (1) в трёх партиях одолел французского теннисиста Адриана Маннарино (22) и стал первым четвертьфиналистом Уимблдона – 6:0, 7:5, 6:4.



Продолжительность матча составила 1 час и 47 минут. На счету Федерера 13 эйсов и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12 имевшихся. Двойных ошибок швейцарец избежал. Маннарино 6 раз подал навылет, 2 раза ошибся на подаче и не сумел реализовать ни одного из 4 имевшихся у него брейк-пойнтов.



Следующим соперником 36-летнего Федерера станет победитель пары Гаэль Монфис (Франция) – Кевин Андерсон (ЮАР, 8).