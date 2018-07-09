16 июля Бабош станет первой ракеткой мира в парном разряде

Венгерская теннисистка Тимя Бабош 16 июля станет первой ракеткой мира в парном разряде, сообщает официальный сайт тура. Это стало известно после того, как чешка Андреа Главачкова, также претендовавшая на лидерство в рейтинге, не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона. В матче третьего круга Андреа в паре со своей соотечественницей Барборой Стрыцовой проиграла американке Бетани Маттек-Сэндс и чешке Люси Шафаржовой со счётом 6:2, 6:7 (7:9), 4:6.

25-летняя Бабош станет 39-й теннисисткой, возглавившей парный рейтинг WTA.

Лидерство в рейтинге потеряют россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина.

Макаровой надо выиграть Уимблдон, чтобы остаться на 1-й строчке парного рейтинга

Четверо россиян в суперпонедельнике. Матчи 7-го дня Уимблдона Чемпионы «шлемов» Федерер, Надаль, Джокович, Серена, Остапенко, а также россияне Касаткина, Хачанов, Родина, Макарова сыграют в понедельник.