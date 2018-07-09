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Остапенко: сбросила груз ответственности на «Ролан Гаррос», теперь давления нет

Остапенко: сбросила груз ответственности на «Ролан Гаррос», теперь давления нет
Теннис / Уимблдон 2018

Латвийка Елена Остапенко поделилась впечатлениями от победы над белоруской Александрой Саснович со счётом 7:6 (7:4), 6:0 в четвёртом круге Уимблдона.

«Мне потребовалось время, чтобы найти свой ритм и войти в игру, а соперница сразу начала действовать очень хорошо. Но постепенно я играла всё более уверенно и в конце встречи смогла показать очень хороший теннис.

В рамках подготовки к Уимблдону я тренировалась в Истбурне, затем выступила там на турнире и приехала сюда. Думаю, трава подходит моей игре, поэтому наслаждаюсь выступлением на Уимблдоне и с нетерпением жду следующего матча. Я не ощущаю давления, потому что всю ответственность скинула на «Ролан Гаррос». Теперь для меня начинается новый этап, идёт новый турнир, и это ещё одна возможность. Я не боюсь проиграть или промахнуться по мячу. Я хорошо подаю, и в целом мой уровень сейчас выше, чем в Париже", — приводит слова Остапенко официальный сайт WТА.

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Чемпионы «шлемов» Федерер, Надаль, Джокович, Серена, Остапенко, а также россияне Касаткина, Хачанов, Родина, Макарова сыграют в понедельник.
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