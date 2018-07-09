Иснер в трёх сетах одолел Циципаса и сыграет с Раоничем в 1/4 финала Уимблдона

Американец Джон Иснер (9) вышел в четвертьфинал Уимблдона. В матче четвёртого круга он за 2 часа 6 минут победил грека Стефаноса Циципаса (31) со счётом 6:4, 7:6 (10:8), 7:6 (7:4). 33-летний уроженец Гринсборо, занимающий 10-е место в рейтинге АТР, сделал 22 эйса, 2 двойные ошибки, 1 брейк, 54 виннера и 20 невынужденных. Его 19-летний оппонент 18 раз подал навылет, допустил 5 двойных и 12 невынужденных при 18 виннерах, а также не реализовал единственного брейк-пойнта.

В четвертьфинале Иснер сыграет с канадцем Милошем Раоничем (13), который ранее взял верх над американцем Маккензи Макдональдом.