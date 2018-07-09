Цибулкова: когда ты всё делаешь правильно, то однажды это даст результат

Словачка Доминика Цибулкова, переигравшая в четвёртом круге Уимблдона Се Шувэй из Китайского Тайбэя со счётом 6:4, 6:1, оценила свою игру в отчётной встрече и поделилась ожиданиями от матча с Еленой Остапенко из Латвии в четвертьфинале.

«В моей игре многое зависит от подачи. Я постоянно её тренирую, но в матчах не всегда получается вводить мяч в игру так, как хочется. Сегодня я была уверена в эффективности своей подачи, что помогло мне успокоиться. Я знала, что при полной концентрации могу делать брейки, поэтом и подавала более раскованно.

У меня был непростой период, но иногда такое случается. Последние пару месяцев я хорошо тренировалась и действительно с нетерпением ждала этого турнира. Когда ты всё делаешь правильно, то однажды это начнёт давать результат. Я очень рада, что это происходит именно на Уимблдоне.

Что касается Остапенко, то она уже побеждала на турнире «Большого шлема», поэтому знает, что для этого нужно. Она очень непредсказуема, но, видимо, на этом турнире она находится в правильном настроении и играет без излишнего волнения. Думаю, нас ждёт интересный матч с обилием агрессивных розыгрышей и виннеров", — приводит слова Цибулковой официальный сайт турнира.