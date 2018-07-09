Надаль уверенно победил Веселы на пути в четвертьфинал Уимблдона

Испанец Рафаэль Надаль (2) в четвёртом круге Уимблдона оказался сильнее чеха Иржи Веселы. Поединок продолжался 1 час 53 минуты и завершился со счётом 6:3, 6:3, 6:4 в пользу 32-летнего уроженца Манакора. Рафаэль исполнил 9 эйсов, допустил 1 двойную ошибку, реализовал 5 брейк-пойнтов из 8, проиграл 1 гейм на своей подаче, совершил 37 виннеров и 12 невынужденных ошибок. Иржи 8 раз подал навылет при 2 двойных и 21 невынужденной, а также активно выиграл 18 розыгрышей.

За выход в полуфинал соревнований Надаль поспорит либо с аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро (5), либо с французом Жилем Симоном.