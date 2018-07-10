10 июля состоится четвертьфинальный матч Уимблдона, в котором сыграют россиянка Дарья Касаткина (14) и представительница Германии Анжелика Кербер (11). Начало поединка запланировано на 15:00 по московскому времени. По личным встречам счёт ничейный — 3-3.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — Кербер на Уимблдоне.



Победительница этого поединка за выход в финал соревнований поспорит либо со словачкой Доминикой Цибулковой, либо с представительницей Латвии Еленой Остапенко (12).

Касаткина – одна за всех. Матчи 8-го дня Уимблдона Дарья Касаткина – впервые в 1/4 финала Уимблдона, где сразится с двукратной чемпионкой «шлемов» Кербер. Об этом и других матчах вторника.