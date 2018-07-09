Касаткина: отлично чувствую траву и понимаю, как играть на этом покрытии

Россиянка Дарья Касаткина, переигравшая в четвёртом круге Уимблдона бельгийку Элисон Ван Эйтванк со счётом 6:7 (6:8), 6:3, 6:2, прокомментировала ход встречи.

«Первый сет получился очень трудным, я уступила на тай-брейке, хотя имела сетболы и подавала на сет. Я рада, что смогла выбраться из трудной психологической ситуации, потому что всегда тяжело проигрывать партию вот так. Нужно просто встать со стула и продолжать, и я рада, что смогла это сделать.

Теперь мне предстоит сыграть с Кербер. Мы с ней только что играли в Исбутрне, и это получился трудный трёхсетовый поединок. Чего-то подобного я жду и от предстоящего четвертьфинала. Это будет большой матч с сильной соперницей на далёкой стадии крупнейшего турнира, так что я постараюсь получить удовольствие. Во время своего первого четвертьфинала на турнирах «Большого шлема» на «Ролан Гаррос» я нервничала и чувствовала себя некомфортно. Сейчас я же я просто наслаждаюсь. Я отлично чувствую траву и понимаю, как должна играть на этом покрытии", — приводит слова Касаткиной официальный сайт WТА.