Хачанов уступил Джоковичу и не вышел в четвертьфинал Уимблдона

Россиянин Карен Хачанов в четвёртом круге Уимблдона уступил сербу Новаку Джоковичу (12) со счётом 4:6, 2:6, 2:6. Продолжительность поединка составила 1 час 45 минут. 22-летний москвич, занимающий 40-е место в рейтинге АТР, четырежды подал навылет, допустил 1 двойную ошибку, реализовал 2 брейк-пойнта из 3 и проиграл 6 геймов на своей подаче. Новак сделал 2 эйса при 1 двойной, 29 виннеров и 12 невынужденных ошибок, а Карен активно выиграл 19 розыгрышей при 22 невынужденных.

В четвертьфинале соперником Джоковича станет японец Кей Нисикори (24), переигравший ранее латвийца Эрнеста Гулбиса (Q).

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию мачта Джокович — Хачанов.