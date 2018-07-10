Надаль: когда ехал в Лондон, то понимал, что способен добиться успеха

Испанский теннисист Рафаэль Надаль (2) прокомментировал победу над чехом Иржи Веселы со счётом 6:3, 6:3, 6:4 в четвёртом круге Уимблдона.



«Конечно, для меня это очень важная победа. Впрочем, когда я ехал в Лондон, то понимал, что способен добиться хорошего результата. Что я буду делать во вторник? Я планирую провести тренировку продолжительностью в полтора часа. После этого проведу восстановление с физиотерапевтом и пойду смотреть футбол. Возможно, приготовлю что-то в обеденное время», — приводит слова Надаля пресс-служба ATP.



Следующим соперником Рафы станет победитель матча Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 5) – Жиль Симон (Франция).

Касаткина – одна за всех. Матчи 8-го дня Уимблдона Дарья Касаткина – впервые в 1/4 финала Уимблдона, где сразится с двукратной чемпионкой «шлемов» Кербер. Об этом и других матчах вторника.