Джокович: я доволен тем, как провёл матч с Хачановым

Сербский теннисист Новак Джокович (12) поделился эмоциями после победы над россиянином Кареном Хачановым со счётом 6:4, 6:2, 6:2 в четвёртом круге Уимблдона. Следующим соперником уроженца Белграда станет японец Кей Нисикори (24).



«Я очень доволен своей игрой. Мне удалось одержать победу с минимальным количеством сетов против спортсмена, который находится в хорошей форме. Я очень доволен тем, как провёл второй и третий сеты. Во время подачи я старался действовать точно, выискивая нужные точки, а не делал акцент на силе. В целом мне удалось хорошо проявить себя в таком матче», — цитирует Джоковича официальный сайт тура.

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