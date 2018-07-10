Остапенко: стиль игры Цибулковой мне подходит, я смогу почувствовать ритм

Латвийская теннисистка Елена Остапенко поделилась ожиданиями от матча со словачкой Доминикой Цибулковой в четвертьфинале Уимблдона. Эта встреча состоится 10 июля.

«Мы встречались пару раз. Я знаю, как она играет, поэтому смогу хорошо подготовиться к этому матчу. Я постараюсь больше концентрироваться на своей игре, на себе. Случиться может всё что угодно. Доминика также играет агрессивно, она отлично двигается. У неё очень хороший удар с форхенда. Думаю, стиль её игры мне подходит, так как я смогу почувствовать ритм», — приводит слова Остапенко официальный сайт тура.

Соперницей Остапенко в четвертьфинале Уимблдона будет Цибулкова

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