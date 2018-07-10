Макарова: я старалась вернуться в игру, но сегодня Джорджи была лучше

Российская теннисистка Екатерина Макарова прокомментировала своё поражение в четвёртом круге Уимблдона от представительницы Италии Камилы Джорджи со счётом 3:6, 4:6.

«Я хотела сыграть лучше, но Джорджи провела отличный матч. Она действовала очень агрессивно. Соперница не позволила мне сыграть в свой теннис. Она каждый раз опережала меня в выполнении удара навылет и пробивала очень агрессивно.

В начале матча я немного нервничала. Подача не работала так, как хотелось бы. Я не так много попадала первым мячом, поэтому Камила сделала брейк. Я боролась и старался вернуться в игру, но сегодня она была немного лучше", — цитирует Макарову официальный сайт тура.

Макарова в двух сетах проиграла Джорджи в четвёртом круге Уимблдона

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