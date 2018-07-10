Поражение Хачанова, победы Федерера и Надаля — в обзоре 4-го круга Уимблдона

Российский теннисист Карен Хачанов не сумел пробиться в четвертьфинал Уимблдона, в трёх партиях проиграв бывшей первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу со счётом 4:6, 2:6, 2:6.
Действующий победитель турнира швейцарец Роджер Федерер в четвёртом круге обыграл представителя Франции Адриана Маннарино со счётом 6:0, 7:5, 6:4.
Испанец Рафаэль Надаль в трёх сетах победил чеха Иржи Веселы со счётом 6:3, 6:3, 6:4.
Видеообзор поединков четвёртого круга Уимблдона доступен на «Чемпионате». Турнир завершится 15 июля.
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