Нисикори: мне предстоит тяжелейший матч

Японец Кей Нисикори прокомментировал свой выход в 1/4 финала Уимблдона. Экс четвёртая ракетка мира в четырёх партиях обыграл латвийца Эрнеста Гулбиса и в следующем раунде встретится с сербом Новаком Джоковичем.



«Во втором и третьем сетах я старался играть уверенно, сохраняя при этом спокойствие. Гулбис сегодня неплохо играл, но я продолжал бороться за каждый гейм.



Новак всегда отлично выступает на траве, а в последнее время он играет всё сильнее и сильнее. Уверен, что мне предстоит тяжелейший матч», – цитирует Нисикори официальный сайт ATP.



Японский теннисист впервые в карьере достиг 1/4 финала Уимблдона. На это ему потребовалось 10 попыток.

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