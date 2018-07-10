Кербер: в последние несколько месяцев Касаткина играет очень хорошо

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер, посеянная на Уимблдоне под 11-м номером, прокомментировала победу в четвёртом круге над представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич со счётом 6:3, 7:6 (7:5) и поделилась ожиданиями от встречи с россиянкой Дарьей Касаткиной.

«Это было нелегко, учитывая, что Белинда отлично играет на траве. В топ-матчах она всегда меня побеждала. Сегодня я просто старалась действовать агрессивно. Белинда играла хорошо, особенно, когда уступала в счёте. Во втором сете она смогла вернуться в игру. У неё были сетболы. Я смогла отыграться. В целом весь второй сет состоял из взлётов и падений. Я очень рада, что победила в двух партиях.

Матч с Касаткиной также будет непростым. В последние несколько месяцев она играет очень хорошо. В этом году у нас было немало упорных сражений. Я знаю, чего ожидать. Дарья знает, как нужно играть на траве, куда будет направлен мяч. Думаю, я постараюсь сыграть так же, как в последних матчах. Впереди новый день, новая игра. В четвертьфинале всё начнётся с нуля", — цитирует Кербер официальный сайт тура.

Касаткина – одна за всех. Матчи 8-го дня Уимблдона Дарья Касаткина – впервые в 1/4 финала Уимблдона, где сразится с двукратной чемпионкой «шлемов» Кербер. Об этом и других матчах вторника.