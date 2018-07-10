Гулбис: результат второй партии стал ключевым

Латвийский теннисист Эрнест Гулбис прокомментировал поражение от японца Кея Нисикори в матче четвёртого раунда Уимблдона – 6:3, 6:7 (5:7), 6:7 (10:12), 1:6.
«Нисикори – боец. Сегодня он доказал это тем, что, невзирая на складывающийся ход поединка, нашёл нужный путь к победе. Мне не повезло в третьем сете, но во втором Кей сыграл отлично. Думаю, результат этой партии стал ключевым», – цитирует Гулбиса официальный сайт ATP.
За выход в полуфинал Уимблдона Нисикори поборется с экс первой ракеткой мира из Сербии Новаком Джоковичем.
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