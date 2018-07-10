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Андерсон: выход в четвертьфинал Уимблдона был моей целью

Андерсон: выход в четвертьфинал Уимблдона был моей целью
Теннис / Уимблдон 2018

Южноафриканец Кевин Андерсон (8) прокомментировал свой выход в 1/4 финала Уимблдона – этот результат стал лучшим в карьере теннисиста на травяном мэйджоре. В четырёх партиях восьмая ракетка турнира обыграл француза Гаэля Монфиса – 7:6 (7:4), 7:6 (7:2), 5:7, 7:6 (7:4).

«Одна из моих многочисленных целей на этом турнире заключалась в том, чтобы превзойти свой лучший результат на нём. Ранее я много раз проигрывал в четвёртом раунде, и теперь я определённо удовлетворён успехом.

Я неоднократно играл против Монфиса, но никогда не выигрывал. Теперь у меня есть эта победа, и это ещё одно небольшое достижение для меня. Я знал, что матч получится тяжёлым, так как соперник был сильным. То, как он порой контролирует игру, серьёзно затрудняет жизнь.

Матч против Федерера? С нетерпением его жду – у меня есть отличная возможность обыграть его на Уимблдоне», – цитирует Андерсона официальный сайт ATP.

Соперником Андерсона по матчу 1/4 финала станет швейцарец Роджер Федерер (1).

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