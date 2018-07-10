Джокович: у меня хорошие шансы на победу в матче с Нисикори

Экс первая ракетка мира серб Новак Джокович (12) прокомментировал предстоящий матч 1/4 финала Уимблдона с японцем Кеем Нисикори.
«У меня хорошие шансы на победу в матче с Нисикори. Я отлично сыграл на Queens Club и следом выдал четыре хороших матча на Уимблдоне. Я сохранил силы, проводя немного времени на площадке, и чувствую себя готовым психологически и физически. Следующие матчи будут всё тяжелее и тяжелее.
Я часто бывал в подобных ситуациях, поэтому не хочу заглядывать наперёд. Сейчас все мои мысли лишь о матче с Нисикори», – цитирует Джоковича официальный сайт ATP.
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