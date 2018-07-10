Надаль: рад выходу в 1/4 финала, но это не финал и не победа в турнире

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль прокомментировал первый за семь лет выход в четвертьфинал Уимблдона. В трёх партиях вторая ракетка турнира обыграл чеха Иржи Веселы – 6:3, 6:3, 6:4.



«Безусловно, это важный результат на сегодняшний день. Тем не менее я уже не раз играл на этой стадии – это не финал и тем более не победа в соревнованиях. На каждый турнир я приезжаю, чтобы показать лучший результат – в противном случае я бы не играл в теннис. В любом случае я рад выходу в 1/4 финала», – цитирует Надаля пресс-служба Уимблдона.



За выход в полуфинал 32-летний испанец поборется с победителем пары Жиль Симон (Франция) – Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 5). Их встреча накануне была прервана из-за наступления темноты при счёте 2:1 по партиям в пользу дель Потро.

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