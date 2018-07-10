С. Уильямс: Джорджи — некрупная девушка, но играет очень мощно

Американка Серена Уильямс поделилась ожиданиями от матча с представительницей Италии Камилой Джорджи в четвертьфинале Уимблдона.

«Мы играли пару раз. Она действует очень мощно. Камила — некрупная девушка, но при этом очень сильно бьёт по мячу и поражает своей энергией. Она очень агрессивна и прекрасно выступает на траве.

Я слежу за женским теннисом. Конечно, я поддерживаю женский теннис и спорт в целом. Думаю, это очень увлекательно. Я видела немало матчей Джорджи. Хорошо, когда ты знаешь свою соперницу. С предыдущими соперницами, кажется, я раньше не играла. Я знаю, как Камила будет играть, и с нетерпением жду нашей встречи", — цитирует Уильямс официальный сайт тура.

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