Последние 5 раз, когда Серена выходила в 1/4 финала Уимблдона, она брала титул

10 июля 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс (25) сыграет в четвертьфинале Уимблдона с представительницей Италии Камилой Джорджи. Последние пять раз, когда уроженка Сагинау выходила в четвертьфинал травяного турнира «Большого шлема», она в итоге завоёвывала титул, сообщает Gracenote Gold. Это случилось в 2009, 2010, 2012, 2015 и 2016 годах.

Победительница противостояния Уильямс — Джорджи поспорит либо с голландкой Кики Бертенс (20), либо с немкой Юлией Гёргес (13).

Касаткина впервые пробилась в четвертьфинал Уимблдона Последняя россиянка в сетке Уимблдона, Дарья Касаткина, борется за путёвку в Сингапур и сыграет с другой претенденткой – Анжеликой Кербер.