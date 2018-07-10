Иснер: в матче против Раонича у меня будут шансы

Американец Джон Иснер (9) прокомментировал первый в карьере выход в 1/4 финала Уимблдона. В четвертьфинальном матче девятая ракетка турнира в трёх партиях обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса (31) – 6:4, 7:6 (10:8), 7:6 (7:4).

В матче за выход в полуфинал американец сыграет против теннисиста из Канады Милоша Раонича.



«Прекрасное ощущение! Я знал, что у меня сегодня есть отличный шанс – мне просто нужно было придерживаться плана на игру. Мне это удалось, и теперь я чувствую, что могу продолжать.



В матче против Раонича у меня так же, как и сегодня, будут шансы. Он хорошо атакует с форхенда – это именно то, что нужно на этой поверхности. Сейчас я играю более спокойно, и это очень помогает», – цитирует Иснера официальный сайт ATP.