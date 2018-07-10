Кербер: мне было важно провести сезон стабильно. Пока прошла половина пути

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер, обыгравшая в четвёртом круге Уимблдона представительницу Швейцарии Белинду Бенчич со счётом 6:3, 7:6 (7:5), оценила своё выступление в этом сезоне.

«Мне было важно провести этот сезон очень стабильно. Пока мы прошли половину пути. Я стараюсь концентрироваться на каждом матче и не думаю, в какой круг вышла, вторая ли эта неделя турнира или стартовый раунд. Я знаю, что каждый матч является сложным, особенно на турнирах „Большого шлема“.

Я просто стараюсь прогрессировать. Я упорно работаю на тренировках и стараюсь перенести это на матчи. Я хочу становиться всё сильнее и сильнее", — цитирует Кербер официальный сайт тура.

Кербер: в последние несколько месяцев Касаткина играет очень хорошо

Касаткина – одна за всех. Матчи 8-го дня Уимблдона Дарья Касаткина – впервые в 1/4 финала Уимблдона, где сразится с двукратной чемпионкой «шлемов» Кербер. Об этом и других матчах вторника.