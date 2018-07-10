Хачанов: Джокович вернулся

Россиянин Карен Хачанов прокомментировал успешную игру экс-первой ракетки мира Новака Джоковича (12) на последних турнирах. В матче четвёртого раунда Уимблдона Качанов в трёх партиях уступил сербу – 4:6, 2:6, 2:6.



«Да, в начале сезона у него были трудности – он много боролся и старался, но в итоге нашёл свою игру. Можно сказать, что он вернулся. Новак снова отлично играет», – цитирует Хачанова официальный сайт Уимблдона.



Соперником Новака Джоковича по 1/4 финала травяного мэйджора станет японец Кей Нисикори.

Хачанов: Джокович имел ответ на всё, что я делал, – он был слишком хорош