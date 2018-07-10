Беккер — о вылете сеяных с Уимблдона: возможно, все испугались Серену?

Экс-первая ракетка мира немец Борис Беккер прокомментировал ситуацию в женском теннисе. Впервые в Открытой эре в 1/4 финала турнире «Большого шлема» не будет теннисисток из топ-10 посева.



«Я не совсем понимаю, что произошло в женском туре. Возможно, это эффект возвращения Серены Уильямс, и все боятся этой суперзвезды? Халеп выиграла первый в карьере мэйджор и наверняка праздновала неделю или 10 дней. Но это Уимблдон – вы всегда должны готовиться к нему. Нужно прогнуться под обстоятельства и показать в Лондоне свой лучший теннис. Вы можете расслабиться в августе, но никак не в середине июля», – цитирует Беккера Tennis World USA.



Первая ракетка мира из Румынии Симона Халеп покинула Уимблдон по итогам третьего круга.

Касаткина – одна за всех. Матчи 8-го дня Уимблдона Дарья Касаткина – впервые в 1/4 финала Уимблдона, где сразится с двукратной чемпионкой «шлемов» Кербер. Об этом и других матчах вторника.