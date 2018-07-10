Организаторы Уимблдона разрешили зрителям смотреть футбол на мобильных девайсах

В виду совпадения матчей уимблдонского турнира с чемпионатом мира по футболу в России организаторы теннисных соревнований не будут возражать против просмотра болельщиками футбольных матчей прямо на трибунах.



По правилам Уимблдона все девайсы должны быть отключены не только на кортах, но ещё на подходах к ним. До окончания соревнований это правило отменено – болельщики смогут смотреть футбол, не вставая со своих мест.



«Если люди не лишают удовольствия других зрителей, наблюдающих за теннисом, просматривая игру без звука или в наушниках, то это нормально. Уверен, что все понимают это», – цитирует исполнительного директора Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета Ричарда Льюиса Tacc.



На чемпионате мира по футболу продолжает свои выступления сборная Англии. Традиционно матчи с участием команды Трёх львов собирают большую телевизионную аудиторию, нежели матчи Уимблдона. Финалы обоих турниров состоятся в один день с разницей в два часа.

Организаторы Уимблдона не будут переносить мужской финал из-за финала ЧМ-2018