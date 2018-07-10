Депутат: только идиоты могут поддерживать Хорватию. Новак, тебе не стыдно?

Сербский депутат Владимир Джуканович прокомментировал слова своего соотечественника, теннисиста Новака Джоковича, который сказал, что будет болеть за сборную Хорватии после вылета Сербии с чемпионата мира по футболу.



«Только идиоты могут поддерживать сборную Хорватии. Новак, тебе не стыдно? Призывы поддерживать Хорватию сводят меня с ума. Мне всё равно, что сказал Джокович. Люди, которые поддерживают Хорватию, а не Россию, — это психопаты и дураки. Их надо посадить в сумасшедший дом», — написал Джуканович в своём «твиттере».

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