Касаткина проиграла Кербер в четвертьфинале Уимблдона

Российская теннисистка Дарья Касаткина, посеянная на Уимблдоне под 14-м номером, не смогла пробиться в полуфинал, проиграв немке Анжелике Кербер (11) со счётом 3:6, 5:7. Продолжительность противостояния составила 1 час 29 минут. Дарья дважды подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса и 6 брейков. Анжелика смогла победить с седьмого матчбола.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — Кербер на Уимблдоне.

За выход в финал соревнований Кербер поспорит с представительницей Латвии Еленой Остапенко (12).

Касаткина – одна за всех. Матчи 8-го дня Уимблдона Дарья Касаткина – впервые в 1/4 финала Уимблдона, где сразится с двукратной чемпионкой «шлемов» Кербер. Об этом и других матчах вторника.