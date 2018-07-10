Остапенко победила Цибулкову и впервые вышла в полуфинал Уимблдона

Латвийская теннисистка Елена Остапенко, посеянная на Уимблдоне под 12-м номером, вышла в полуфинал, в двух партиях обыграв представительницу Словакии Доминику Цибулкову со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты. Победительница Открытого чемпионата Франции 2017 года 5 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 5 двойных ошибок и 3 брейка.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Цибулкова — Остапенко на Уимблдоне.

За выход в финал Остапенко поспорит с победительницей матча Дарья Касаткина (Россия, 14) — Анжелика Кербер (Германия, 11).

Касаткина – одна за всех. Матчи 8-го дня Уимблдона Дарья Касаткина – впервые в 1/4 финала Уимблдона, где сразится с двукратной чемпионкой «шлемов» Кербер. Об этом и других матчах вторника.