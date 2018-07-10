Кербер: в конце матча с Касаткиной мы обе играли на высочайшем уровне

Немка Анжелика Кербер поделилась впечатлениями от победы над россиянкой Дарьей Касаткиной со счётом 6:3, 7:5 в четвертьфинале Уимблдона.

«Я ожидала трудного и равного поединка с Дарьей. В прошлом мы провели много тяжелейших сражений. Я просто старалась играть розыгрыш за розыгрышем. Думаю, мы обе показала теннис самого высокого уровня, особенно в концовке. Я рада, что смогла сохранить концентрацию в геймах на своей подаче и выйти в полуфинал. Это очень здорово.

Дарья играла очень хорошо и постоянно заставляла меня перемещаться по корту. Я думала только о том, чтобы добежать, и не слишком следила за счётом. Я понимала, что если буду возвращать все мячи на её сторону, то рано или поздно завершу поединок в свою пользу", — приводит слова Кербер официальный сайт турнира.