С. Уильямс одержала волевую победу над Джорджи в четвертьфинале Уимблдона

Американка Серена Уильямс (25) в четвертьфинале Уимблдона одержала волевую победу над итальянкой Камилой Джорджи со счётом 3:6, 6:3, 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 42 минуты. 23-кратная победительница турниров серии «Большого шлема», занимающая 181-е место в рейтинге WТА, исполнила 7 эйсов, обошлась без двойных ошибок, реализовала 2 брейк-пойнта из 8, проиграла 1 гейм на своей подаче, а также совершила 24 виннера и 9 невынужденных ошибок. Камила активно выиграла 20 розыгрышей при 14 собственных неточностях.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча С. Уильямс — Джорджи.

За выход в финал соревнований Уильямс-младшая поспорит либо с немкой Юлией Гёргес (13), либо с голландкой Кики Бертенс (20).