Дель Потро: если хочу победить Надаля, то должен часто выходить к сетке

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро поделился впечатлениями от победу над французом Жилем Симоном со счётом 7:6 (7:1), 7:6 (7:5), 5:7, 7:6 (7:5) в четвёртом круге Уимблдона.

«После трёх долгих сетов и трёх часов игры накануне я чувствовал разочарование, но сегодня мы вернулись на корт и я выиграл тай-брейк. Мне повезло, что Жиль ошибался в ключевые моменты встречи. Думаю, это имело решающее значение. Выход в четвертьфинал — отличный сигнал для меня. Я хорошо провожу сезон и горжусь, что оказался в числе восьми лучших игроков турнира. Думаю, каждый мечтает оказаться на этом месте.

Матч с Надалем будет отличаться от нашей встречи в Париже, которая прошла несколько недель назад. Я должен хорошо подавать. Если я хочу победить, то должен часто выходить к сетке, а также уверенно бить с форхенда, с бэкхенда и использовать свои шансы», — приводит слова дель Потро официальный сайт АТР.