Касаткина: наслаждалась каждой секундой матча с Кербер

Россиянка Дарья Касаткина, уступившая в четвертьфинале Уимблдона немке Анжелике Кербер со счётом 3:6, 5:7, призналась, что довольна своим выступлением, несмотря на поражение.

«Анжелика играла великолепно, даже лучше, чем на турнире в Истбурне. Матч получился тяжёлым, а для болельщиков — интересным. Думаю, мы показали хороший теннис. В концовке Анжелика была сильнее, но я наслаждалась каждой секундой, проведённой на корте.

Я довольна своей игрой, ударами, эмоциями, несмотря на поражение. В целом я здорово провела Уимблдон, впервые дошла до четвертьфинала, победила нескольких сильных соперниц и показала хороший теннис», — приводит слова Касаткиной официальный сайт WТА.